Nioh ha venduto più di 5 milioni di copie tra primo e secondo capitolo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildiè uscito da appena un anno, eppure è stato confermato dai suoi sviluppatori che haun numero davvero importante di: tra quelle digitali e fisiche il titolo ha superato i due. In un recente tweet, Team Ninja ha annunciato che la seriehaoltre cinquedi unità in tutto il mondo. Lo sviluppatore ha espresso la sua "più profonda gratitudine" ai giocatori e ha detto che spera che aspettino con ansia "i nuovi titoli di Team Ninja".2, proprio come iltitolo della saga, è stato aggiornato con una serie di DLC, raccolti nella Complete Edition. Leggi altro...

Grandi risultati per Team Ninja.ha rappresentato una rinascita per la società, dopo alcuni risultati non all'altezza del nome e della fama che può vantare lo studio. La serie haoltre 5 milioni di copie in tutto il ...Originariamenteal prezzo di ben 80,99 , Demon's Souls è oggi in sconto a soli 65,99 il che,...97 (38,94) Hitman 3 - Deluxe Edition, PlayStation 5 - 61,95 (89,99)Collection - PlayStation ...Team Ninja ha annunciato, con un tweet, che Nioh e Nioh 2 hanno venduto complessivamente 5 milioni di copie! Nioh ne ha venduto 3 milioni di copie, mentre Nioh 2 ne ha vendute 2 milioni. Considerando ...Koei Tecmo annuncia i nuovi dati di vendita di Nioh 2. Con dei messaggi pubblicati su Twitter nelle scorse ore, Koei Tecmo ha annunciato dati di vendita aggiornati per la serie RPG di Nioh. Secondo qu ...