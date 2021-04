Scoperto prestanome e maxi evasore | aveva 570 auto intestate e 21 milioni di tasse non versate

(Di martedì 27 aprile 2021) Durante un controllo stradale è statoun 77ennecon 21di euro dievase e centinaia di veicoli a lui intestati. Indagato per truffa e falso Ha evaso leper ben 21di euro e, come se non basla bellezza di 570mobili a lui. Ha L'articolo NewNotizie.it.

Di D - 27/04/2021

Durante un controllo stradale è stato scoperto un 77enne prestanome con 21 milioni di euro di tasse evase e centinaia di veicoli a lui intestati. Indagato per truffa e falso Ha evaso le tasse per ben 21 milioni di euro e, come se non bastasse, aveva la bellezza di 570 veicoli intestati a lui. E' emerso infatti che la vettura fermata era intesta a un prestanome milanese di 77 anni, al pari di altri 397 veicoli, saliti poi a 570 dietro lo schermo via via svelato di 16 società fallite.

Da un controllo stradale a Verona scoperto un prestanome con 570 auto

Da controllo stradale della polizia locale di Verona di un'auto si è risaliti all'uomo, un 77enne milanese. Da un normalissimo controllo stradale di un'auto da parte della polizia locale di Verona si è scoperto questo caso di evasione fiscale e frode.