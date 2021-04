“Ma che succede?”. Striscia la Notizia, Vittorio Sgarbi ‘crolla’ nel fuorionda. La scena davanti alle telecamere (Di martedì 27 aprile 2021) Niente, Vittorio Sgarbi proprio non ce la fa a restare sveglio durante le trasmissioni televisive serali. Ma cosa è successo? Il noto critico d’arte, sindaco di Sutri e parlamentare non è più il ghepardo’ di una volta, soprattutto di sera. Era una volta che poteva e riusciva a stare sveglia tutta la notte e invece adesso… Poi naturalmente c’è sempre Striscia la Notizia che non si fa di certo sfuggire un’occasione ghiotta come questo: immortalare nuovamente Sgarbi in piena crisi… da sonno. Il programma di Antonio Ricci allora pesca un fuorionda da Zona bianca, il nuovo programma di Rete 4, “erede” di Stasera italia di Barbara Palombelli allungato in prima serata. L’ora è tarda e il nottambulo Sgarbi è in attesa di collegarsi. “Ma cosa fa, dorme? – chiede sconcertato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Niente,proprio non ce la fa a restare sveglio durante le trasmissioni televisive serali. Ma cosa è successo? Il noto critico d’arte, sindaco di Sutri e parlamentare non è più il ghepardo’ di una volta, soprattutto di sera. Era una volta che poteva e riusciva a stare sveglia tutta la notte e invece adesso… Poi naturalmente c’è semprelache non si fa di certo sfuggire un’occasione ghiotta come questo: immortalare nuovamentein piena crisi… da sonno. Il programma di Antonio Ricci allora pesca unda Zona bianca, il nuovo programma di Rete 4, “erede” di Stasera italia di Barbara Palombelli allungato in prima serata. L’ora è tarda e il nottambuloè in attesa di collegarsi. “Ma cosa fa, dorme? – chiede sconcertato ...

Advertising

NetflixIT : Se succede qualcosa, vi voglio bene ha vinto l'Oscar per il miglior corto d'animazione. E anche per il corto che ci… - ilariacapua : Che gioia ricevere auguri per la #Liberazione. Succede a volte che l'oppressore sia invisibile, insidioso e sconosc… - CarloCalenda : Quando una città non riesce nemmeno più a seppellire i suoi morti vuol dire che è arrivata al collasso. Guardate co… - mariang72648154 : @LuigiPetrucci11 @il_tweetatore Secondo me il problema che se si guarda solo la puntata non si ha la più pallida i… - fearlvess : ho capito che su sto social certe opinioni devo imparare a tenermele per me che poi succede il finimondo. quindi d'… -

Ultime Notizie dalla rete : che succede Isola, Gilles Rocca rifiuta la prova: Francesca Lodo in lacrime e Ilary Blasi sbotta in diretta Succede di tutto nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Gilles Rocca ha rifiutato di partecipare a una prova ricompensa che prevedeva un bacio in apnea con Francesca Lodo per rispetto della ...

I fascisti non si fermano: un necrologio con l'invito a commemorare Mussolini ...in radio la canzone fascista "Faccetta nera" e che l'altro giorno, festa nazionale della Liberazione, è ostentatamente andata a celebrare militari tedeschi uccisi in una Foiba. ad_dyn Questo succede ...

PNRR, terzo passaggio alle Camere: che succede adesso Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare L’olfatto è un mistero Trascurato e ritenuto a lungo sacrificabile rispetto agli altri sensi, è tornato al centro dell'interesse di molti ricercatori a causa del coronavirus ...

Rame ai massimi di 10 anni: motivi e previsioni Il rame va in rally e tocca i massimi dal 2011: cosa aspettarsi? Il vento positivo della ripresa sta facendo balzare le materie prime, con i metalli in accelerazione. Cosa succede al rame?

di tutto nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Gilles Rocca ha rifiutato di partecipare a una prova ricompensaprevedeva un bacio in apnea con Francesca Lodo per rispetto della ......in radio la canzone fascista "Faccetta nera" el'altro giorno, festa nazionale della Liberazione, è ostentatamente andata a celebrare militari tedeschi uccisi in una Foiba. ad_dyn Questo...Trascurato e ritenuto a lungo sacrificabile rispetto agli altri sensi, è tornato al centro dell'interesse di molti ricercatori a causa del coronavirus ...Il rame va in rally e tocca i massimi dal 2011: cosa aspettarsi? Il vento positivo della ripresa sta facendo balzare le materie prime, con i metalli in accelerazione. Cosa succede al rame?