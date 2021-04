Coltiva cannabis a scopi terapeutici | Walter De Benedetto assolto dal tribunale di Arezzo

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 27 aprile 2021) Il gup deldihaperché il fatto non sussisteDe, 48enne, malato di artrite reumatoide, a processo perché in casavache lui ha sempre sostenuto di usare a scopo teraupetico (VIDEO). Il giudice ha accolto la richiesta del pm Laura Taddei che aveva chiesto l'assoluzione. Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la produzione diin Italia a scopo terapeutico. De, che non era in aula perché non si è sentito bene ieri sera, ha sempre dichiarato di averto la sostanza perché non bastava la quantità riconosciutagli acurativi.