Mercedes EQA | la prova de Il Fatto it – Il suv compatto a elettroni della Stella – FOTO

(Di lunedì 26 aprile 2021) EQA, il suv100% elettrico di-EQ è la nuova porta di accesso all’universo full electricCasa di Stoccarda. E’ derivata dalla GLA, di cui porta con sé tutte le caratteristiche, combinandole con un’efficiente trazione elettrica. L’estetica rimanda al “modern luxury” con il frontale tipico di-EQ, caratterizzato da una mascherina Black Panel,centrale e fascia luminosa anteriore e posteriore capace di collegare i gruppi ottici tra loro. Un look che, tra le altre cose, le consente un’elevata riconoscibilità di giorno e di notte. Gli interni sono ampi, ricchi, molto ben rifiniti: sedili confort con regolazioni lombari, illuminazione di atmosfera a 64 colori e volante multifunzionale in pelle. Dal posto di guida tutto sotto controllo con un cruscotto digitale HD: ...

Advertising

fattoquotidiano : Mercedes EQA, la prova de Il - ecomotorinews : NUOVA MERCEDES EQA: IL PRIMO SPORT COMPACT SUV DAL CUORE ELETTRICO - QuotidianoMotor : Nuova Mercedes EQA: sei versioni, tutti i prezzi del SUV compatto - motoblog : Nuova Mercedes EQA: sei versioni, tutti i prezzi del SUV compatto - Caterinadiiorgi : Nuova Mercedes EQA: sei versioni, tutti i prezzi del SUV compatto -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes EQA

La Gazzetta dello Sport

I prezzi della Nuovapartono da una base di 51.150 euro, ma con gli ecoincentivi statali si può scendere di quasi 10 mila euro. Le dimensioni Lapresenta delle dimensioni e ...Condividendo la parte propulsiva con la più compatta, sarà proposto in Italia in diverse varianti: a due o quattro ruote motrici e diversi livelli di potenza fino a oltre 200 ...Le caratteristiche sono quelle della Gla, abbinate ad una motorizzazione green che permette un’autonomia di 486 km. Prezzo ampiamente sotto i 50mila euro ...Nella sfida verde l'ecologia è alleata con il marketing. Mercedes e Audi decidono di virare in modo così deciso verso la mobilità a impatto zero.