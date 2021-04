Diego Granese | l' imprenditore si vaccina a Dubai | Qui possiamo scegliere il siero

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ora- l'milanese, che è arrivato alla ribalta della tv con la presunta love story con la fidanzata di Paolo Brosio - si èto. “Sono residente a, quiil vaccino. Mi sono sottoposto allazione con Pfizer. “Nessun dolore, nessuna reazione avversa”, raccontaal telefono appena lo contattiamo. In molto Paesi extraeuropei lezioni vanno avanti a ritmo serrato, diversamente da quanto accaduto nei mesi scorsi in Italia. Lui, che è stato spesso, ospite nei programmi tv, vive tra Milano e- dove ha diversificato vari business. Tra questi, si occupa anche di internazionalizzazione. E non solo. Adesso, però, ...

è il nuovo fidanzato di Mila Suarez?/ "Dopo Alex Belli si consola..." Parlando proprio della naufraga, l'attore e modello ha commentato in diretta televisiva: 'Ma poi Vera è così ...- - > Leggi Anche La fidanzata di Paolo Brosio replica a: 'Sono stata al gioco per capire' - - > Leggi Anche La fidanzata di Brosio: 'Non sto con lui per visibilità', ma la macchina ...Barbara D’Urso ha recentemente rifiutato i corteggiamenti di un suo ammiratore che nonostante tutto non demorde. Ne è assolutamente convinto Guglielmotti, che ha dichiarato di corteggiare la sua fiamm ...