Covid Sardegna, oggi 290 contagi e 5 morti: bollettino 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 290 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 5 morti che portano a 1.352 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Gli attuali positivi sono 17.883 (+120), i dimessi/guariti sono 34.220 (+165). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 290 ida coronavirus in, 25, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 5che portano a 1.352 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza-19. Gli attuali positivi sono 17.883 (+120), i dimessi/guariti sono 34.220 (+165).

