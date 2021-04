**Recovery: attesa per Cdm, nodi politici risolti, confronto con Bruxelles** (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Al momento non risulta ancora convocato il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto tenersi questa mattina alle 10 sul Recovery plan. I nodi politici risultano per lo più risolti, compreso quello più annoso del superbonus, ma va avanti il confronto con Bruxelles soprattutto riguardo alle riforme che dovranno accompagnare il Pnrr. Da qui, i 'tempi supplementari' per la convocazione di una riunione che comunque dovrebbe tenersi nella giornata di oggi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Al momento non risulta ancora convocato il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto tenersi questa mattina alle 10 sul Recovery plan. Irisultano per lo più, compreso quello più annoso del superbonus, ma va avanti ilcon Bruxelles soprattutto riguardo alle riforme che dovranno accompagnare il Pnrr. Da qui, i 'tempi supplementari' per la convocazione di una riunione che comunque dovrebbe tenersi nella giornata di oggi.

Advertising

adolfo_coppola : @NFratoianni @Montecitorio In attesa come dovete buttare i soldi del recovery found a spese degli Italiani. BUFFONI SINISTRI - TV7Benevento : **Recovery: fitta interlocuzione governo con Bruxelles, attesa per Cdm**... - FaustoDeMaria : RT @MatCerri: Borghi e Recovery Plan. Nell’ultima versione del Piano Recupero Borghi sembra emergere qualcosa di concreto che mette al cent… - MatCerri : Borghi e Recovery Plan. Nell’ultima versione del Piano Recupero Borghi sembra emergere qualcosa di concreto che met… - OmbraDuca : Non ci rimane che aspettare in trepida attesa....prossime elezioni? -