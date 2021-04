Pensioni maggio 2021, calendario dei pagamenti: tutti i dettagli (Di sabato 24 aprile 2021) agli sportelli postali, quando bisogna cominciare a presentarsi? Nel febbraio scorso l’allora capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, ha firmato un’ordinanza che disponeva l’anticipo agli ultimo giorno del mese precedente per le Pensioni. Valeva per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, anche per dare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 aprile 2021) agli sportelli postali, quando bisogna cominciare a presentarsi? Nel febbraio scorso l’allora capo della Protezione Civile, Angelo Borelli, ha firmato un’ordinanza che disponeva l’anticipo agli ultimo giorno del mese precedente per le. Valeva per i mesi di marzo, aprile e, anche per dare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

occhio_notizie : Ecco quando verranno pagate le pensioni del mese di maggio: pagamenti al via dal prossimo 26 aprile in tutta Italia - zazoomblog : Poste Italiane: le pensioni di maggio dal 26 aprile la turnazione alfabetica - #Poste #Italiane: #pensioni #maggio - ilreventino : Poste Italiane: in provincia di Catanzaro e Vibo le pensioni di maggio in pagamento dal 26 aprile - ViviCampania : PENSIONI MAGGIO 2021, pagamenti dal 26 aprile. ECCO IL CALENDARIO DI POSTE ITALIANE - - salernonotizie : Poste: in provincia di Salerno le pensioni di Maggio in pagamento dal 26 aprile -