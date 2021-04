Mertens in lacrime dopo il gol alla Lazio. Il belga è nella storia azzurra (Di giovedì 22 aprile 2021) Dries Mertens in lacrime dopo il gol segnato alla Lazio. Una rete spettacolare quella del 4-0 con un tiro secco su un assist magnifico di Zielinski che si è liberato del suo avversario con un colpo di tacco, prima di scaricare su Mertens. Il belga vede il pallone e sa che deve solo indirizzarla bene, un gesto non semplice per un gol bellissimo. dopo il gol alla Lazio Mertens è scoppiato in lacrime di commozione e liberazione. Commozione perché ha voluto dedicare la rete appena segnata alla nonna, scomparsa la settimana scorsa. Ma Il belga raggiunge anche il record di 102 gol di Vojak con la maglia del Napoli ed entra ancora di più ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Driesinil gol segnato. Una rete spettacolare quella del 4-0 con un tiro secco su un assist magnifico di Zielinski che si è liberato del suo avversario con un colpo di tacco, prima di scaricare su. Ilvede il pallone e sa che deve solo indirizzarla bene, un gesto non semplice per un gol bellissimo.il golè scoppiato indi commozione e liberazione. Commozione perché ha voluto dedicare la rete appena segnatanonna, scomparsa la settimana scorsa. Ma Ilraggiunge anche il record di 102 gol di Vojak con la maglia del Napoli ed entra ancora di più ...

Ultime Notizie dalla rete : Mertens lacrime Starace, il magazziere dal cuore d'oro segreto dello spogliatoio azzurro ... dove Mertens si recò spesso per fargli visita, ricambiando il sostegno che aveva ricevuto nei ... L'altro, il magazziniere, a quelli di Italia '90, finiti per l'Argentina tra le lacrime, con la ...

Serie A, il Napoli torna a vincere in campionato con il ritrovato Mertens: Benevento ko al San Paolo Torna Mertens e il Napoli riparte . Con una prestazione convincente e solida, gli azzurri vincono il derby ... Europa League, quante lacrime: se la cava solo la Roma. Gattuso, Napoli ko: un flop che pesa ...

Perché Mertens ha pianto dopo il gol contro la Lazio SpazioNapoli Il gol capolavoro, le lacrime: Dries Mertens è tornato per trascinare il Napoli La gioia, e poi le lacrime, di Dries Mertens fanno capire quanto l'attaccante belga tenesse a trovare la giocata da capogiro cui aveva tanto abituato il popolo partenopeo e che ha ratificato il suo ...

Perché Mertens ha pianto dopo il gol contro la Lazio MERTENS LACRIME LAZIO – Il gol del 4-0 Napoli porta la firma di Dries Mertens ed è un gioiello da fuori area che si infila sotto al set e buca l’ex Pepe Reina. Mertens lacrime Lazio: il motivo La rete ...

