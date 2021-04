Isola 15 Vs Supervivientes | svelato perché il giovedì viene registrato il reality italiano e non quello spagnolo!

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 22 aprile 2021) Da qualche settimana la puntata deldelL’dei Famosi capitanata da Ilary Blasi va in onda in differita, ovveroregistrata antecedentemente. Come è stato più volte detto, questo accade per la concomitanza con la versione spagnola della trasmissione –– che va in onda su Telecinco e si svolge nella stessa location del, e in cui tra i naufraghi c’è anche la showgirl nostrana Valeria Marini, che sta già facendo molto discutere. A svelare i motivi per cuiè stata in qualche modo privilegiata rispetto all’15 ci ha pensato Davide Maggio: A quanto ci risulta, le due aziende si sono accordate tenendo conto delle rispettive specificità. Da un lato, ...