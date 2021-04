Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 24 aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La registrazione della nuova puntata di Verissimo avverrà nelle prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 24 aprile, in onda alle ore 15:30 su Canale 5 , ci saranno dagli 8 ai 12 ospiti, il numero esatto ve lo daremo nelle prossime ore appena ne verremo a conoscenza, e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi abbiamo deciso di svelarveli chi ci sarà un po’ alla volta e step by step di seguito. Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 24 aprile 2021 Nell’ultima messa in onda, a causa del funerale del Principe Filippo trasmetto con un approfondimento del TG 5, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) La registrazione della nuova puntata diavverrà nelle prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di24, in onda alle ore 15:30 su Canale 5 , ci saranno dagli 8 ai 12, il numero esatto ve lo daremo nelle prossime ore appena ne verremo a conoscenza, e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi abbiamo deciso di svelarveli chi ci sarà un po’ alla volta e step by step di seguito.glidella puntata del 24Nell’ultima messa in onda, a causa del funerale del Principe Filippo trasmetto con un approfondimento del TG 5, ...

