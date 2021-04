Superlega: Maldini 'scuse a tifosi, traditi principi sport' (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla Superlega. Ho saputo domenica sera, dopo quel comunicato congiunto, di questa cosa decisa a un livello dirigenziale più alto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla. Ho saputo domenica sera, dopo quel comunicato congiunto, di questa cosa decisa a un livello dirigenziale più alto ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Maldini Superlega, Maldini: "Mai coinvolto nelle discussioni. Chiedo scusa ai tifosi" "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardanti la nascita della Superlega , l'ho saputo domenica sera come tutti voi". Paolo Maldini risponde così quando nel prepartita di Milan - Sassuolo gli viene chiesta la posizione ufficiale della società in merito agli ...

Maldini: "Della Superlega l'ho saputo domenica sera come tutti voi" "Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni per la Superlega, l'ho saputo domenica sera come tutti voi", sono le parole di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan. Il club, che faceva parte delle 12 rivoltose , si è tirato indietro stamattina, ...

Milan, Maldini: “Superlega? Io mai coinvolto, la decisione è arrivata dall’alto” Il direttore dell'Area Tecnica del Milan Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della Superlega.

