Studio,17 immigrati minori scomparsi ogni giorno in Europa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Diciassette bambini e adolescenti immigrati non accompagnati scompaiono ogni giorno in Paesi europei, comprese Italia, Grecia e Germania, e si teme che molti di loro diventino vittime di sfruttamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Diciassette bambini e adolescentinon accompagnati scompaionoin Paesi europei, comprese Italia, Grecia e Germania, e si teme che molti di loro diventino vittime di sfruttamento ...

Migranti. 17 minori non accompagnati scompaiono ogni giorno in Europa, anche in Italia Solo nel 2020, si sottolinea ancora nello studio, 5.768 immigrati bambini e adolescenti sono svaniti nel nulla in13 Paesi europei. La maggior parte dei minorenni scomparsi negli ultimi tre anni ...

17 immigrati minori scomparsi ogni giorno in Europa È quanto risulta da un’inchiesta condotta dal Guardian in collaborazione con il collettivo giornalistico internazionale Lost in Europe ...

