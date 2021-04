Toghe rosse | da “Polo Sud” petizione per la Commissione d’inchiesta | 1250 firme in 3 giorni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 aprile 2021) Un appello e non certo una provocazione. La precisazione è d’obbligo, visto che a lanciarlo è Amedeo Laboccetta, una vita a destra, mentre i destinatari sono due compagni del calibro di Vincenzo De Luca e Luigi de Magistris. Ma ne vale la pena, dal momento che il suo contenuto riguarda il rapporto tra magistratura e politica. Un inestricabile nodo tutto italiano che in passato ha stretto nella propria morsa, seppur per diverse ragioni, anche il governatore della Campania e il sindaco di Napoli. E così, nell’imbarazzato silenzio del Parlamento squarciato solo di recente da un acuto del centrodestra, Laboccetta, oggi presidente diSud, ha deciso di rompere gli indugi e di imprimere una spinta dal basso. “Sud” è presieduta da Amedeo Laboccetta Nasce così l’idea di raccogliere lein calce ad una...