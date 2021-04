Napoli, protesta degli studenti de L’Orientale con aula studio all’aperto (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – All’Università L‘Orientale, all’esterno della sede di Palazzo Giusso, alcuni studenti hanno dato vita ad una vera e propria protesta per riappropriarsi degli spazi universitari. Dopo le tante promesse del rettore infatti si vedono ancora negato l’accesso a biblioteca ed aule studio. Il diritto allo studio è un diritto fondamentale e riconosciuto da tuti i paesi dell’Unione Europea. Dall’inizio della pandemia però gli studenti delle varie università italiane hanno riscontrato molti problemi legati all’assenza fisica dalle proprie sedi. Una assenza molto importante dato che in questo modo manca il confronto con i colleghi e respirare l’aria dell’ambiente universitario. Questa mattina quindi gli studenti de ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– All’Università L‘Orientale, all’esterno della sede di Palazzo Giusso, alcunihanno dato vita ad una vera e propriaper riappropriarsispazi universitari. Dopo le tante promesse del rettore infatti si vedono ancora negato l’accesso a biblioteca ed aule. Il diritto alloè un diritto fondamentale e riconosciuto da tuti i paesi dell’Unione Europea. Dall’inizio della pandemia però glidelle varie università italiane hanno riscontrato molti problemi legati all’assenza fisica dalle proprie sedi. Una assenza molto importante dato che in questo modo manca il confronto con i colleghi e respirare l’aria dell’ambiente universitario. Questa mattina quindi glide ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, protesta degli #Studenti de L'Orientale con aula studio all'aperto ** - infoitinterno : Napoli, la protesta dei bus turistici: circondano la sede della Regione - Novizio60 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Napoli, #Protesta dei #Conducenti dei bus turistici: manifesti per 'morte' del settore - https… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, #Protesta dei #Conducenti dei bus turistici: manifesti per 'morte' del settore -… - MaMaurizi9 : RT @LaBussolaTV: Crisi Covid, Napoli: Bus turistici in protesta bloccano Santa Lucia. #BusTuristici #napoli #proteste -