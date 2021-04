MotoGP, caduta per Valentino Rossi a Portimao: piove sul bagnato per il ‘Dottore’ (Di domenica 18 aprile 2021) Un epilogo davvero amaro per Valentino Rossi quello del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, il “Dottore” aveva come obiettivo la zona punti, dopo delle qualifiche altamente negative, concluse in 17ma posizione. Partito in maniera conservativa, Valentino ha cercato di rientrare nella top-15, confrontandosi con il fratello Luca Marini. Nel tentativo di spingere per distanziare Luca, il “Dottore” è incappato nella più classica perdita d’anteriore in curva-11, salutando la compagnia e rimediando un brutto zero. Dopo aver raccolto la penuria di 4 punti nei primi due round di Losail (Qatar), questa caduta non ci voleva, andando infatti a minare già le poche certezze del nove volte iridato in sella alla Yamaha del Team Petronas. Le criticità ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Un epilogo davvero amaro perquello del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di, il “Dottore” aveva come obiettivo la zona punti, dopo delle qualifiche altamente negative, concluse in 17ma posizione. Partito in maniera conservativa,ha cercato di rientrare nella top-15, confrontandosi con il fratello Luca Marini. Nel tentativo di spingere per distanziare Luca, il “Dottore” è incappato nella più classica perdita d’anteriore in curva-11, salutando la compagnia e rimediando un brutto zero. Dopo aver raccolto la penuria di 4 punti nei primi due round di Losail (Qatar), questanon ci voleva, andando infatti a minare già le poche certezze del nove volte iridato in sella alla Yamaha del Team Petronas. Le criticità ...

