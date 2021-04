Johnny Depp: tre nuovi documentari sul caso giudiziario (Di domenica 18 aprile 2021) Secondo quanto riferito, il recente problema legale di Johnny Depp con l’ex moglie Amber Heard sarà oggetto di tre nuovi documentari. Quando si è presa la decisione? La scelta dei documentari viene dopo che Depp ha perso la sua causa per diffamazione contro The Sun l’anno scorso. L’attore aveva citato in giudizio il News Group Newspapers (NGN) e l’editore esecutivo di The Sun Dan Wootton per un articolo dell’aprile 2018 che lo chiamava “picchiatore della moglie” in relazione alle accuse dell’ex moglie Amber Heard, sostiene che Depp ha fortemente negato. Johnny Depp: il processo Il processo si è svolto originariamente per 16 giorni nel luglio 2020 presso la Royal Courts of Justice e riguardava un articolo intitolato “Gone ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Secondo quanto riferito, il recente problema legale dicon l’ex moglie Amber Heard sarà oggetto di tre. Quando si è presa la decisione? La scelta deiviene dopo cheha perso la sua causa per diffamazione contro The Sun l’anno scorso. L’attore aveva citato in giudizio il News Group Newspapers (NGN) e l’editore esecutivo di The Sun Dan Wootton per un articolo dell’aprile 2018 che lo chiamava “picchiatore della moglie” in relazione alle accuse dell’ex moglie Amber Heard, sostiene cheha fortemente negato.: il processo Il processo si è svolto originariamente per 16 giorni nel luglio 2020 presso la Royal Courts of Justice e riguardava un articolo intitolato “Gone ...

