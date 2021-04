Vaccini, Red Ronnie assolto dopo la denuncia di Burioni. Lo aveva accusato di essere: «In cerca di protagonismo» (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, è stato assolto dal tribunale di Bologna dall’accusa di aver diffamato nel 2016 il virologo Roberto Burioni. Il giornalista e critico musicale, difeso dall’avvocato Guido Magnisi, era imputato per alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con Burioni andato in scena durante il programma televisivo Virus, condotto su Rai2 da Nicola Porro. Red Ronnie scrisse un post in cui accusava Burioni di essere «alla ricerca di protagonismo» e di essere «legato a interessi economici». Inoltre, riportò la mail di una persona che, riferendosi al professore, diceva tra l’altro: «In questo suo ruolo di moralizzatore, nasconde un lapalissiano conflitto di interessi, ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriele Ansaloni, in arte Red, è statodal tribunale di Bologna dall’accusa di aver diffamato nel 2016 il virologo Roberto. Il giornalista e critico musicale, difeso dall’avvocato Guido Magnisi, era imputato per alcune frasi pubblicate su Facebookun dibattito conandato in scena durante il programma televisivo Virus, condotto su Rai2 da Nicola Porro. Redscrisse un post in cui accusavadi«alla ridi» e di«legato a interessi economici». Inoltre, riportò la mail di una persona che, riferendosi al professore, diceva tra l’altro: «In questo suo ruolo di moralizzatore, nasconde un lapalissiano conflitto di interessi, ...

