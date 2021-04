“Italia prima per morti e tasso letalità”. Ecco la mozione di sfiducia di FdI contro Speranza (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – “Italia prima per morti e tasso letalità“: Fratelli d’Italia presenta una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Roberto Speranza. Il testo impegna Speranza “a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni“. Per essere depositato in Parlamento, il testo dovrà raccogliere le firme necessarie. Alla Camera la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 63 deputati, mentre al Senato le firme minime richieste sono 32. mozione di sfiducia contro Speranza, la Meloni replica a Letta La mozione di sfiducia è stata duramente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – “per“: Fratelli d’presenta unadiil ministro della Salute Roberto. Il testo impegna“a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni“. Per essere depositato in Parlamento, il testo dovrà raccogliere le firme necessarie. Alla Camera ladideve essere sottoscritta da almeno 63 deputati, mentre al Senato le firme minime richieste sono 32.di, la Meloni replica a Letta Ladiè stata duramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia prima Rinnovo Donnarumma, c'è anche l'Inter? Il giornalista: 'Percentuali pari a zero' Il numero 99 rossonero, oltre che esserne il primo portiere, è prima di tutto un tifoso del Milan. ... Al riguardo si è espresso Fabrizio Biasin , uno dei giornalisti sportivi più influenti d'Italia, e ...

F1 e MotoGP, un minuto di silenzio per Gresini Prima dello spegnimento dei semafori verrà ricordato Fausto Gresini, il manager due volte campione ... Italia e Portogallo si uniranno per osservare un minuto di silenzio. All'Autodromo Internazionale ...

Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, classe 1957, ai tempi in cui arbitrava Il presidente dell’Aia: «Ho insegnato religione ed educazione civica in un liceo. I miei fari sono san Giovanni Bosco, don Milani e fra Marchesi» ...

LIVE Fognini-Ruud 1-2, ATP Montecarlo in DIRETTA: una palla break salvata dal ligure CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ruud, rovescio largo di Fognini che era già stato costretto a una fase difensiva di rilievo. 40-15 Gran dritto lungolinea di Ruud vicino all'incrocio dell ...

