Giulia Salemi parte Salotto Salemi: “Tanti ospiti tra cui Dayane Mello. Alfonso Signorini? Farei volentieri l’opinionista al GF VIP” (Di venerdì 16 aprile 2021) Giulia Salemi, oggi in onda con Salotto Salemi, parla del suo programma e della conferma di Alfonso Signorini come conduttore L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 16 aprile 2021), oggi in onda con, parla del suo programma e della conferma dicome conduttore L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Chi è che conduce oggi? E perché proprio Giulia Salemi? ?? ?Today is the day? Aspettando solo le 19 di stasera.

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Grande Fratello Vip: dopo Giulia Salemi, anche Dayane Mello si candida come Opinionista Dopo la candidatura di Giulia Salemi , arriva quella di Dayane Mello che confessa di volersi mettere alla prova in un ruolo nuovo . La richiesta della modella brasiliana sarà accolta da Alfonso ...

Isola dei Famosi, Antonella Elia difende Fariba e attacca Valentina Persia: 'Sciacquetta...' Antonella Elia si scaglia pubblicamente contro Valentina Persia dopo l'attacco nei confronti di Fariba Tehrani , la mamma di Giulia Salemi violentemente attaccata dalla comica nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi . Isola dei Famosi, Antonella Elia difende Fariba da Valentina Persia Proprio ieri, Valentina ...

Giulia Salemi: "Vi svelo tutto su Pierpaolo Pretelli" Corriere dello Sport.it Giulia Salemi: "Adoro Ibrahimovic. Al Gf Vip? Stavolta da opinionista" Abbiamo incontrato l'influencer che da venerdì 16 aprile alle 19.00 su Mediaset Play vestirà i panni di conduttrice di "SALOTTO SALEMI", un format nato durante il lockdown che vedrà sei ospiti special ...

Grande Fratello Vip: dopo Giulia Salemi, anche Dayane Mello si candida come Opinionista Dopo la confessione di Giulia Salemi arriva la candidatura di Dayane Mello, pronta a prendere il posto di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip.

