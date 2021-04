Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021)DEL 15 APRILEORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È ANCORA BLOCCATO PER UN INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’ARDEATINA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA. TRA LE NOVITA’, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A ...