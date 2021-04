Perché Can Yaman è sparito dai social? Ecco cosa è successo (Di giovedì 15 aprile 2021) Che fine ha fatto Can Yaman? L’attore protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno nelle ultime ore è sparito da Instagram. Il suo profilo, infatti, non è più attivo da ieri. Senza nessun preavviso il fidanzato di Diletta Leotta ha deciso di ‘sparire’ da ogni social. Già un po’ di tempo fa l’attore aveva … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Che fine ha fatto Can? L’attore protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno nelle ultime ore èda Instagram. Il suo profilo, infatti, non è più attivo da ieri. Senza nessun preavviso il fidanzato di Diletta Leotta ha deciso di ‘sparire’ da ogni. Già un po’ di tempo fa l’attore aveva … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mnfycryb : RT @Valenti40905251: Rispondo qui perché siete troppe, il profilo di #CanYaman si recupera, non ci sono problemi, anzi posso dirvi che seco… - Miriam25690611 : RT @BiasiErika: Perché nonostante tutto,Can continuerà a guardare Sanem come se fosse la cosa più bella e preziosa del mondo e amo il modo… - camomelle75 : RT @Tiziana70686591: Noi stasera saremo tutte unite a twittare, perché quando si tratta di Can e Sanem diventiamo una big family ???? #DayD… - peppe844 : Perché #CanYaman è sparito da Instagram: cancellato il suo profilo - zazoomblog : Perché Can Yaman è sparito da Instagram: cancellato il suo profilo - #Perché #Yaman #sparito #Instagram: -

