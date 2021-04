La seconda vita di Danila Zazzera, tornata al calcio dopo un’operazione a cuore aperto (Di giovedì 15 aprile 2021) Le dicevano che era impossibile. Che non sarebbe mai più tornata a giocare. Accontentati di essere viva, la consolavano le amiche. Lascia stare il calcio, non è il caso di giocare dopo quello che hai passato. Quello che ha passato, Danila Zazzera, è una bastonata arrivata all’improvviso, nel luglio 2020. Un’operazione a cuore aperto, necessaria per risolvere un problema cardiaco. Succedeva nove mesi fa. La paura, l’angoscia, l’ansia: questo ha provato Danila. «Tante volte ho pensato di non potercela fare», ha raccontato Danila con un post sui social, «ma oggi sono fiera e orgogliosa di poter essere idonea e continuare a giocare a calcio». Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 aprile 2021) Le dicevano che era impossibile. Che non sarebbe mai più tornata a giocare. Accontentati di essere viva, la consolavano le amiche. Lascia stare il calcio, non è il caso di giocare dopo quello che hai passato. Quello che ha passato, Danila Zazzera, è una bastonata arrivata all’improvviso, nel luglio 2020. Un’operazione a cuore aperto, necessaria per risolvere un problema cardiaco. Succedeva nove mesi fa. La paura, l’angoscia, l’ansia: questo ha provato Danila. «Tante volte ho pensato di non potercela fare», ha raccontato Danila con un post sui social, «ma oggi sono fiera e orgogliosa di poter essere idonea e continuare a giocare a calcio».

