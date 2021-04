Focolaio in una scuola del napoletano, 70 alunni in isolamento. Sindaco valuta DaD per tutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Si teme un Focolaio Covid a Procida, in provincia di Napoli. Almeno 70 bambini, 15 docenti e 3 collaboratori della scuola dell’infanzia Capraro sono in isolamento docimiliare. La decisione dopo l’accertamento di alcuni casi di positività tra bambini e insegnanti. Procida, Covid in una scuola dell’infanzia: si teme Focolaio A disporre l’isolamento di intere classi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Si teme unCovid a Procida, in provincia di Napoli. Almeno 70 bambini, 15 docenti e 3 collaboratori delladell’infanzia Capraro sono indocimiliare. La decisione dopo l’accertamento di alcuni casi di positività tra bambini e insegnanti. Procida, Covid in unadell’infanzia: si temeA disporre l’di intere classi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Focolaio di Covid in un monastero buddista a Bangkok, in Thailandia. Le autorità hanno predisposto una campagna vac… - MediasetTgcom24 : Covid Sardegna, una cena nel penultimo giorno di zona bianca si è trasformata in un focolaio: 43 contagi e un morto… - jelena95s : il preside può essersi incazzato quanto vuole ma io non vado in una scuola focolaio che sia chiaro - sabri_giannini : Ok e gli altri “animali”? Non “disturbare” il sistema non è di sinistra... E i #visoni positivi al #covid19? I Paes… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, focolaio in una scuola di Procida: 70 bambini e 15 professori in isolam... -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio una Focolaio dopo la festa di compleanno, il sindaco lancia l'allarme: "Numeri da zona 'rossissima'" MASSA MARITTIMA " Dodici casi nell'ultima settimana su una popolazione di 1200 abitanti. È quello che sta succedendo a Valpiana , frazione del comune di Massa Marittima . L'intero comune conta ad oggi 25 persone positive; 16 di queste si trovano a ...

Dimissioni Tempestilli? la Reggina vola in classifica ... una pagina buia per chi era responsabile di quel settore. Anziché ringraziare la stampa che faceva pressione per salvare i ragazzi, tecnici e le loro famiglie dal focolaio del maledetto virus. ...

Volano gli stracci fra la Diocesi di Ragusa e l’Asp: e continuano a cantarsele a distanza La notizia del coro ragusano focolaio di contagio, continua ancora oggi a suscitare polemiche ed è stata, per così dire, pietra dello scandalo fra l’Asp e la Diocesi di Ragusa. Il manager dell’Asp, An ...

Covid in Fvg, l'indice Rt cala ancora: è a 0,72. Crollano contagi e focolai ma si resta arancioni L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia scende ancora a 0,72. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Il valore precedente era di 0,79. Significa che nell'ultima ...

MASSA MARITTIMA " Dodici casi nell'ultima settimana supopolazione di 1200 abitanti. È quello che sta succedendo a Valpiana , frazione del comune di Massa Marittima . L'intero comune conta ad oggi 25 persone positive; 16 di queste si trovano a ......pagina buia per chi era responsabile di quel settore. Anziché ringraziare la stampa che faceva pressione per salvare i ragazzi, tecnici e le loro famiglie daldel maledetto virus. ...La notizia del coro ragusano focolaio di contagio, continua ancora oggi a suscitare polemiche ed è stata, per così dire, pietra dello scandalo fra l’Asp e la Diocesi di Ragusa. Il manager dell’Asp, An ...L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia scende ancora a 0,72. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Il valore precedente era di 0,79. Significa che nell'ultima ...