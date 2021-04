L' inattività fisica aumenta il rischio di ammalarsi di Covid Lo dice uno studio Usa

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Unopubblicato martedì sul "British Journal of Sports Medicine" collega l'fisica con una maggiore probabilità digravemente e morire per-19, superata solo come fattore didall'età avanzata e dal trapianto di organi. I ricercatori, guidati da Robert Sallis, del centro medico Kaiser Permanente in California (Stati Uniti), hanno analizzato i dati di 48.440 cittadini che hanno sofferto ditra gennaio e ottobre 2020, al fine di scoprire se ci fosse una relazione tra la mancanza di esercizio ricoveri ospedalieri, gravità dell'infezione e decessi. Il campione di casi aveva un'età media di 47 anni, il 62% erano donne e tutti erano in sovrappeso, sottolineano gli autori. La metà dei pazienti non soffriva di alcuna patologia precedente, il ...