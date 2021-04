Leggi anti Big Tech negli Usa: “Aziende che valgono più di 100 miliardi…” (Di mercoledì 14 aprile 2021) negli Usa sono al lavoro su un disegno di legge che limita la potenza di fuoco delle multinazionali, le cosiddette Big Tech. Nel dettaglio, le Aziende che valgono più di 100 miliardi di dollari, come ad esempio Apple e Microsoft, non potrebbero più andare avanti con acquisizioni o effettuare eventuali fusioni con altre realtà. Legge Usa contro le Big Tech: come funziona (Foto Nbc)A proporre la legge è stato il senatore statunitense Josh Hawley, di sponda Repubblicana, che ha reso pubblica la sua proposta ad inizio di questa settimana: Hawley è un tipico conservatore e già in passato aveva attaccato le Big Tech, le grandi Aziende a stelle e strisce come ad esempio Google, Facebook, Twitter e via discorrendo, accusandole di aver censurato le voci ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)Usa sono al lavoro su un disegno di legge che limita la potenza di fuoco delle multinazionali, le cosiddette Big. Nel dettaglio, lechepiù di 100 miliardi di dollari, come ad esempio Apple e Microsoft, non potrebbero più andare avcon acquisizioni o effettuare eventuali fusioni con altre realtà. Legge Usa contro le Big: come funziona (Foto Nbc)A proporre la legge è stato il senatore statunitense Josh Hawley, di sponda Repubblicana, che ha reso pubblica la sua proposta ad inizio di questa settimana: Hawley è un tipico conservatore e già in passato aveva attaccato le Big, le grandia stelle e strisce come ad esempio Google, Facebook, Twitter e via discorrendo, accusandole di aver censurato le voci ...

