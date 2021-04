Champions, Liverpool - Real Madrid 0 - 0: i reds sprecano e sono out. Blancos in semifinale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Liverpool ospita ad Anfield Road il Real Madrid per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League . I reds creano tanto e sciupano altrettanto nell'arco dei novanta minuti di gioco, non ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilospita ad Anfield Road ilper il ritorno dei quarti di finale di UEFALeague . Icreano tanto e sciupano altrettanto nell'arco dei novanta minuti di gioco, non ...

