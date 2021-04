Lallana e la finale di Champions 2018: “Non avrei dovuto giocarla, ero pietrificato” (Di martedì 13 aprile 2021) Solitamente la finale di Champions League è un appuntamento speciale per ogni giocatore. Tutti sognano di giocare quella partita almeno una volta nella vita. Ad Adam Lallana è capitato nel 2018: il centrocampista era nel Liverpool di Jurgen Klopp che sfidò il Real Madrid, uscendo sconfitto per 3-1.caption id="attachment 1110731" align="alignnone" width="3066" Adam Lallana (getty images)/captionpietrificatoIl calciatore ha ricordato quella serata ai microfoni di Marca: "Mi sentivo come pietrificato. Lo so, forse è una parola forte, ma mi sentivo esattamente in questo modo. Quello è stato un anno maledetto, con tantissimi infortuni che mi avevano impedito di trovare la forma e il ritmo migliori. Mi ero appena ripreso da un grave infortunio muscolare e avevo giocato solo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Solitamente ladiLeague è un appuntamento speciale per ogni giocatore. Tutti sognano di giocare quella partita almeno una volta nella vita. Ad Adamè capitato nel: il centrocampista era nel Liverpool di Jurgen Klopp che sfidò il Real Madrid, uscendo sconfitto per 3-1.caption id="attachment 1110731" align="alignnone" width="3066" Adam(getty images)/captionIl calciatore ha ricordato quella serata ai microfoni di Marca: "Mi sentivo come. Lo so, forse è una parola forte, ma mi sentivo esattamente in questo modo. Quello è stato un anno maledetto, con tantissimi infortuni che mi avevano impedito di trovare la forma e il ritmo migliori. Mi ero appena ripreso da un grave infortunio muscolare e avevo giocato solo ...

Advertising

ItaSportPress : Lallana e la finale di Champions 2018: 'Non avrei dovuto giocarla, ero pietrificato' - - sportli26181512 : La rivelazione di un ex Liverpool: 'In finale di Champions ero pietrificato': La rivelazione di un ex Liverpool: 'I… -