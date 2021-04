Arriva il Johnson & Johnson, modalità d’uso e vantaggi del quarto vaccino approvato in Italia (Di martedì 13 aprile 2021) L’arrivo del vaccino Johnson & Johnson potrebbe rappresentare una piccola svolta all’interno di una campagna vaccinale più lenta e complicata del previsto. Già questa settimana si renderanno disponibili in Italia le prime 184mila dosi delle 400-500mila attese entro la fine di aprile e somministrabili dai 18 anni in su. Il vaccino Johnson & Johnson è il quarto vaccino disponibile nel nostro paese dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. È stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco l’11 marzo 2021 e subito dopo dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Non soltanto è l’unico vaccino monodose disponibile contro il Covid – che non necessita cioè di richiamo a distanza di settimane – ma può anche essere facilmente conservato in frigorifero fra i 2 e gli 8 gradi, il che potrebbe finalmente agevolare l’estensione della pratica della vaccinazione anche a medici di base e farmacie autorizzate. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) L’arrivo del vaccino Johnson & Johnson potrebbe rappresentare una piccola svolta all’interno di una campagna vaccinale più lenta e complicata del previsto. Già questa settimana si renderanno disponibili in Italia le prime 184mila dosi delle 400-500mila attese entro la fine di aprile e somministrabili dai 18 anni in su. Il vaccino Johnson & Johnson è il quarto vaccino disponibile nel nostro paese dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. È stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco l’11 marzo 2021 e subito dopo dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Non soltanto è l’unico vaccino monodose disponibile contro il Covid – che non necessita cioè di richiamo a distanza di settimane – ma può anche essere facilmente conservato in frigorifero fra i 2 e gli 8 gradi, il che potrebbe finalmente agevolare l’estensione della pratica della vaccinazione anche a medici di base e farmacie autorizzate.

Advertising

sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - sole24ore : Vaccini, arriva in Italia Johnson & Johnson. Come funziona e quanto è efficace - Avvenire_Nei : Vaccini, arriva il monodose di Johnson&Johnson. Ecco come funziona - melania_ccc : RT @Informa_Press: A breve si inizierà a somministrare il #vaccino Johnson & Johnson?? - giannettimarco : RT @sole24ore: ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campagna vaccin… -