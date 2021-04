Premier: tris del WBA al Southampton, ma per Allardyce la salvezza rimane un’impresa (Di lunedì 12 aprile 2021) Il WBA vince 3-0 in casa contro il Southampton e sale a quota 24 punti nella classifica di Premier League, a -8 dal quartultimo posto che significherebbe salvezza. I Saints sono a quota 36 e navigano in acque più o meno tranquille, soprattutto dopo il successo ottenuto a Pasqua sul Burnley in rimonta. Le tre reti sono arrivate con Pereira (rigore), Phillips e Robinson, nel recupero Ward-Prowse si è fatto parare il rigore dell’1-3. Nonostante la vittoria l’undici di Allardyce resta in una situazione molto complicata a sette giornate dal termine. Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il WBA vince 3-0 in casa contro ile sale a quota 24 punti nella classifica diLeague, a -8 dal quartultimo posto che significherebbe. I Saints sono a quota 36 e navigano in acque più o meno tranquille, soprattutto dopo il successo ottenuto a Pasqua sul Burnley in rimonta. Le tre reti sono arrivate con Pereira (rigore), Phillips e Robinson, nel recupero Ward-Prowse si è fatto parare il rigore dell’1-3. Nonostante la vittoria l’undici diresta in una situazione molto complicata a sette giornate dal termine. Foto: Independent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

