Castelpagano | quattro studenti positivi al Covid | sindaco chiude le scuole fino a sabato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Ildi, Giuseppe Bozzuto, ha deciso di sospendere l’attività didattica in presenza per i troppial-19 presenti sul territorio comunale. Sono 32 in totale le persone contagiate, di cui 11 solo nell’ultima settimana. Da considerare anche 4frequentanti ledi, ma residenti in altro comune. Un dato allarmante per il primo cittadino che nel pomeriggio di oggi ha emesso una nuova ordinanza cheleal prossimo 17 aprile. Inoltre, al fine di consentire il rientro a scuola in sicurezza, nella giornata di giovedì 15 aprile sarà effettuata la somministrazione di tamponi ...