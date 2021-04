SIREN 3 su Rai 4 da lunedì 12 aprile in prima visione tv assoluta. Anticipazioni

(Di domenica 11 aprile 2021) L’attesa è finita per i numerosi fan dellee che popolano le profonde acque che bagnano la cittadina costiera Bristol Cove. La terza e ultima stagione del thriller fantasyarriva in12alle 14.20 su Rai4 (canale 21). Leggi anche: La compagnia del cigno 2,puntata di domenica 11Ultimo atto per l’amato telefilm Freeform creato e prodotto da Eric Wald e Dean White, attraverso il quale continueremo ad esplorare il misterioso mondo delle mitologiche creature acquatiche, in particolare l’albero genealogico dell’enigmatica Ryn Fisher (interpretata dall’attrice belga Elin Powell). Ma dove eravamo rimasti? Nel finale della seconda stagione, Ben – ...

Teleblogmag : Un'intera settimana in compagnia dall'affascinante Ryn che condurrà gli spettatori alla scoperta dei segreti delle…

La terza e ultima stagione del thriller fantasy Siren arriva in prima visione assoluta lunedì 12 aprile alle 14.20 su Rai4 (canale 21). Leggi anche: La compagnia del cigno 2, anticipazioni prima ...La terza e ultima stagione di "Siren" arriva in prima visione assoluta su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) da lunedì 12 aprile alle 14. (ANSA) ...