Real Madrid, i convocati di Zidane. Fuori Sergio Ramos

Diramata la lista dei convocati del Real Madrid in vista del match contro il Barcellona. I convocati: Courtois Lunin Altube E. Militao Nacho Marcelo Odriozola F. Mendy Kroos Modric Casemiro Valverde Isco Benzema Asensio Lucas Vazquez Vinicius Jr Mariano Rodrygo.

