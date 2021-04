LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 49-39, Eurolega basket in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio a fine primo tempo (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28 Ci fermiamo per qualche minuto in occasione dell’intervallo. A tra poco per la ripresa! 21.26 A LIVEllo individuale da segnalare il primo tempo prorompente di Shavon Shields, autore di 14 punti. In doppia cifra anche Vladimir Micov (10 punti), mentre Sergio Rodriguez si è fatto apprezzare in cabina di regia con 7 assist. 21.23 Gran primo tempo dell’Olimpia Milano che è in vantaggio di 10 punti all’intervallo contro l’Efes. Attacco esplosivo, i meneghini vedono il quarto posto. Nell’altro match che interessa all’Armani il Bayern è avanti per 22-29 a Barcellona a fine primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.28 Ci fermiamo per qualche minuto in occasione dell’intervallo. A tra poco per la ripresa! 21.26 Allo individuale da segnalare ilprorompente di Shavon Shields, autore di 14 punti. Inanche Vladimir Micov (10 punti), mentre Sergio Rodriguez si è fatto apprezzare in cabina di regia con 7 assist. 21.23 Grandell’che è indi 10 punti all’intervallo contro l’. Attacco esplosivo, i meneghini vedono il quarto posto. Nell’altro match che interessa all’Armani il Bayern è avanti per 22-29 a Barcellona a...

infoitsport : LIVE EL - L'Olimpia Milano riceve l'Anadolu Efes, diretta shootaround con Delaney! - dallaAallaZip : Questa sera non perderti la diretta della partita di basket di #Eurolega tra @OlimpiaMI1936 e @AnadoluEfesSK e per… - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: GAME DAY! Efes senza stimoli? E' basket, non calcio, e Milano deve soprattutto dare e cercare segnali. Tutto sulla sfi… - fabiocavagnera : GAME DAY! Efes senza stimoli? E' basket, non calcio, e Milano deve soprattutto dare e cercare segnali. Tutto sulla… - OlimpiaMiNews : GAME DAY! Efes senza stimoli? E' basket, non calcio, e Milano deve soprattutto dare e cercare segnali. Tutto sulla… -