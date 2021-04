Fondo perduto per Partite IVA: al via pagamenti per 1,9 miliardi, come verificare il sussidio e quando arrivano i soldi (Di venerdì 9 aprile 2021) I pagamenti per il Fondo perduto alle Partite IVA sono stati già 604mia, per un controvalore complessivo di 1,9 miliardi di euro. Il dato sui bonifici dell’Agenzia delle Entrate è aggiornato allo scorso 5 aprile 2021 e coinvolge oltre il 60% dei richiedenti. Le domande sono state inviate dai possessori di partita Iva dopo l’approvazione del c.d. decreto Sostegni a partire dallo scorso 30 marzo 2021. Vista la velocità di risposta dell’AdE, diventa possibile delineare già oggi un primo quadro della situazione. Dal punto di vista territoriale, quasi un quinto dei pagamenti sono stati inviati a richiedenti la cui attività risiede in Lombardia. In seconda posizione troviamo la regione Lazio, con 239,6 milioni di euro, mentre in terza posizione c’è la regione Campania con 210,5 milioni di ... Leggi su notizieora (Di venerdì 9 aprile 2021) Iper ilalleIVA sono stati già 604mia, per un controvalore complessivo di 1,9di euro. Il dato sui bonifici dell’Agenzia delle Entrate è aggiornato allo scorso 5 aprile 2021 e coinvolge oltre il 60% dei richiedenti. Le domande sono state inviate dai possessori di partita Iva dopo l’approvazione del c.d. decreto Sostegni a partire dallo scorso 30 marzo 2021. Vista la velocità di risposta dell’AdE, diventa possibile delineare già oggi un primo quadro della situazione. Dal punto di vista territoriale, quasi un quinto deisono stati inviati a richiedenti la cui attività risiede in Lombardia. In seconda posizione troviamo la regione Lazio, con 239,6 milioni di euro, mentre in terza posizione c’è la regione Campania con 210,5 milioni di ...

