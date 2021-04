Rugby femminile | Sei Nazioni 2021 | Rigoni “Abbiamo una buona rosa | con l’Inghilterra vogliamo provarci”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Si disputa questo weekend il secondo turno del Guinness Seie sabato a Parma fa il suo esordio l’Italia. Le ragazze di Andrea Di Giandomenico sono rimaste a riposo nel weekend iniziale, ma ora sono pronte a scendere in campo al Lanfranchi contro la forte Inghilterra che arriva all’appuntamento dopo la netta vittoria contro la Scozia. Le ospiti sono le favorite della vigilia, puntano a conquistare il titolo, ma le azzurre sperano di mettere in difficoltà le britanniche per presentarsi al meglio nella sfida decisiva contro la Scozia, che sulla carta vale l’accesso alla finalina per il terzo posto. Ma l’Italdonne sogna in grande e a Parma vuole scendere in campo ovviamente per, consapevole del valore delle avversarie, ma anche delle proprie capacità. Per l’Italia...