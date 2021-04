Gazzetta: “vedi il Napoli e poi vivi. Pirlo può dirlo forte” (Di giovedì 8 aprile 2021) «vedi il Napoli e poi vivi: Andrea Pirlo può dirlo forte, lui con la Juve», scrive così la Gazzetta dello Sport. Insomma il Napoli ha fatto resuscitare la Juventus, aggiungiamo noi: impresa titanica.. Ritorna alla vittoria nella settimana più dura, si aggiudica lo scontro diretto per la zona Champions, risale al terzo posto e va a un punto dal Milan: scavalca l’Atalanta e ricaccia l’amico Rino Gattuso in quinta posizione. L’allenatore bianconero non avrebbe potuto chiedere di più al mercoledì dopo Pasqua. Il Napoli, reduce da quattro vittorie di fila, non demerita, anzi anche stavolta resta fedele a uno spartito che spesso ha dato soddisfazioni: cerca di costruire, ma solo nel finale raccoglie qualcosa. Dalle fasce del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) «ile poi: Andreapuò, lui con la Juve», scrive così ladello Sport. Insomma ilha fatto resuscitare la Juventus, aggiungiamo noi: impresa titanica.. Ritorna alla vittoria nella settimana più dura, si aggiudica lo scontro diretto per la zona Champions, risale al terzo posto e va a un punto dal Milan: scavalca l’Atalanta e ricaccia l’amico Rino Gattuso in quinta posizione. L’allenatore bianconero non avrebbe potuto chiedere di più al mercoledì dopo Pasqua. Il, reduce da quattro vittorie di fila, non demerita, anzi anche stavolta resta fedele a uno spartito che spesso ha dato soddisfazioni: cerca di costruire, ma solo nel finale raccoglie qualcosa. Dalle fasce del ...

