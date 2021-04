Andrea Zelletta non sente Pierpaolo Pretelli: “Ci siamo allontanati…”, poi parla del tweet di Giulia Salemi (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrea Zelletta ospite di Casa Chi ha parlato dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip. Il Deejay ha inaugurato il suo intervento in streaming svelando anche alcuni dettagli sull’amicizia con Pierpaolo Pretelli in stand by da oltre un mese. Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli: “Ci siamo allontanati…” Non è successo nulla. Dopo la puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 aprile 2021)ospite di Casa Chi hato dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip. Il Deejay ha inaugurato il suo intervento in streaming svelando anche alcuni dettagli sull’amicizia conin stand by da oltre un mese.di: “Ci” Non è successo nulla. Dopo la puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

