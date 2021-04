Bayern Monaco-PSG, i convocati da Pochettino: Verratti, Florenzi e Icardi tra i tanti assenti (Di martedì 6 aprile 2021) La lista dei giocatori convocati da Mauricio Pochettino per Bayern Monaco-PSG, match valido per l’andata di quarti di finale di Champions League 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida dell’Allianz Arena: tante assenze pesanti per il tecnico dei parigini che dovrà fare a meno di Bernat, Florenzi, Franchi, Icardi, Kurzawa, Michut, Paredes, Simons, Verratti. Di seguito l’elenco completo. PORTIERI: Navas, Rico, LetellierDIFENSORI: Bakker, Marquinhos, Diallo, Pembélé, Kimpembe, Dagba, KehrerCENTROCAMPISTI: Rafinha, Herrera, Gueye, Danilo, Gharbi, Kamara, Sarabia, Draxler, Di MariaATTACCANTI: Neymar Mbappé, Kean, Nagera Le groupe parisien pour le déplacement à Munich#?????? — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 6, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) La lista dei giocatorida Mauricioper-PSG, match valido per l’andata di quarti di finale di Champions League 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida dell’Allianz Arena: tante assenze pesanti per il tecnico dei parigini che dovrà fare a meno di Bernat,, Franchi,, Kurzawa, Michut, Paredes, Simons,. Di seguito l’elenco completo. PORTIERI: Navas, Rico, LetellierDIFENSORI: Bakker, Marquinhos, Diallo, Pembélé, Kimpembe, Dagba, KehrerCENTROCAMPISTI: Rafinha, Herrera, Gueye, Danilo, Gharbi, Kamara, Sarabia, Draxler, Di MariaATTACCANTI: Neymar Mbappé, Kean, Nagera Le groupe parisien pour le déplacement à Munich#?????? — Paris Saint-Germain (@PSG inside) April 6, 2021 SportFace.

