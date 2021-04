Vaticano | Papa Francesco celebra la messa di Pasqua | poi la benedizione Urbi et Orbi

Advertising

repubblica : ?? Veglia pasquale, il Papa: 'Mai perdere la speranza in questa buia pandemia. E' possibile ricominciare anche dalle… - Corriere : Il Papa: «Non disperare nel buio della pandemia, ricominciare è possibile» - Corriere : Il Papa: «Non disperare nel buio della pandemia, ricominciare è possibile» - francagiansol : Il Papa: «Troppi poveri: basta ritardi nella consegna dei vaccini, vanno condivisi» - stefano491 : @gianppaolo Che razza di Papa è uno che dice una cosa del genere, che a settembre ha detto che le chiacchiere sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Papa

A San Pietro 04 aprile 2021 11:45Francesco celebra la messa di Pasqua: poi la benedizione Urbi et Orbi - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery -...Fausta Speranza " Città delRiprendono le proteste popolari contro la corruzione e il malgoverno in Libano. I media di ... I giovani conservano l'incoraggiamento diFrancesco Delle ...Città del Vaticano – La voce di Francesco sembra quasi sofferente ... Sono parole non scontate, meditate e scelte con cura. Per prima cosa il Papa pensa alla prospettiva di uscire al più presto da ...Il Pontefice all'Urbi et Orbi si fa vicino ai "giovani costretti a trascorrere lunghi periodi" di solitudine. Poi l'appello per i vaccini: "Basta ritardi, siano per tutti" ...