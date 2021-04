La fidanzata di Dybala: «Non è stata una festa clandestina, ci vediamo ogni mercoledì» (Di sabato 3 aprile 2021) Sull’affaire “festa fuorilegge” a casa del centrocampista della Juventus McKennie, ieri è intervenuta anche la fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini. Paulo era tra i presenti, insieme ad Arthur, al momento dell’irruzione dei Carabinieri, chiamati da un vicino di casa. Alla trasmissione televisiva Lam, la Sabatini ha dichiarato: «Non è stata una festa clandestina. Il mio ragazzo si è riunito per partecipare ad una cena, come accade ogni mercoledì. ogni settimana ci sono sempre le stesse persone, ieri non erano nemmeno in dieci, non è vero che fossero venti. Penso che si voglia creare delle polemiche per ogni cosa che succede nel mondo del calcio. La verità è che non so nemmeno come abbiano scoperto di trovarsi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Sull’affaire “fuorilegge” a casa del centrocampista della Juventus McKennie, ieri è intervenuta anche ladi Paulo, Oriana Sabatini. Paulo era tra i presenti, insieme ad Arthur, al momento dell’irruzione dei Carabinieri, chiamati da un vicino di casa. Alla trasmissione televisiva Lam, la Sabatini ha dichiarato: «Non èuna. Il mio ragazzo si è riunito per partecipare ad una cena, come accadesettimana ci sono sempre le stesse persone, ieri non erano nemmeno in dieci, non è vero che fossero venti. Penso che si voglia creare delle polemiche percosa che succede nel mondo del calcio. La verità è che non so nemmeno come abbiano scoperto di trovarsi ...

