Vaccinazione Diffusa" a Capri e Anacapri: siero agli over 16 che lo chiederanno (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – "Vaccinazione Diffusa" è l'obiettivo che intendono raggiungere i Comuni di Capri ed AnaCapri. Con un comunicato congiunto firmato dai due sindaci Marino Lembo ed Alessandro Scoppa è stata informata la cittadinanza. Un piano vaccinale, spiegano i due primi cittadini, esteso e rivolto a tutti i residenti dei due comuni di età superiore ai 16 anni. Il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale per ridurre al minimo la percentuale del rischio di contagio da covid-19 e garantire la salute dei cittadini ed il rilancio del turismo nel contesto di un'isola che sia ampiamente vaccinata e quindi sicura per tutti i residenti e lavoratori. Già da domani sabato 3 aprile il direttore generale dell'ASL Na 1 Ciro Verdoliva ed i sindaci di Capri ed ...

