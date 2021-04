SI: nuovi incarichi segreteria, nella squadra con Fratoianni anche Silvia Prodi (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) - Sono stati definiti gli incarichi di lavoro della nuova segreteria nazionale di Sinistra Italiana, alla fine del percorso del secondo congresso nazionale del partito. Insieme al segretario nazionale Nicola Fratoianni, Gabriella Branca curerà giustizia e legalità, Maria Campese il settore Trasporti e Infrastrutture, Marilena Grassadonia diritti e libertà, politiche contro le discriminazioni, Serena Pellegrino urbanistica, paesaggio, bellezza e turismo, Elisabetta Piccolotti cultura, giovani e Infanzia, Serena Pillozzi politiche della salute, Silvia Prodi politiche regionali, riforme dello Stato e istituzionali, Nico Bavaro comunicazione, Peppino Buondonno formazione, scuola, università e ricerca. Ancora, Peppe De Cristofaro Enti locali, Sandro Fucito affari sociali e diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) - Sono stati definiti glidi lavoro della nuovanazionale di Sinistra Italiana, alla fine del percorso del secondo congresso nazionale del partito. Insieme al segretario nazionale Nicola, Gabriella Branca curerà giustizia e legalità, Maria Campese il settore Trasporti e Infrastrutture, Marilena Grassadonia diritti e libertà, politiche contro le discriminazioni, Serena Pellegrino urbanistica, paesaggio, bellezza e turismo, Elisabetta Piccolotti cultura, giovani e Infanzia, Serena Pillozzi politiche della salute,politiche regionali, riforme dello Stato e istituzionali, Nico Bavaro comunicazione, Peppino Buondonno formazione, scuola, università e ricerca. Ancora, Peppe De Cristofaro Enti locali, Sandro Fucito affari sociali e diritto ...

