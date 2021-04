Medjugorje: messaggio della veggente Marija per gli italiani – VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) La veggente Marija Pavlovic in un forte messaggio rivolto agli italiani, i primi pellegrini a Medjugorje, esorta a non cedere alla paura: “Non abbandonate la preghiera, altrimenti impazzirete tutti” La Madonna chiama ma ci può essere o meno una risposta: nella terra scelta dalla Regina della Pace, molti italiani hanno avvertito il suo richiamo e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 aprile 2021) LaPavlovic in un forterivolto agli, i primi pellegrini a, esorta a non cedere alla paura: “Non abbandonate la preghiera, altrimenti impazzirete tutti” La Madonna chiama ma ci può essere o meno una risposta: nella terra scelta dalla ReginaPace, moltihanno avvertito il suo richiamo e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CiaoKarol : Medjugorje. Messaggi e Preghiera alla Madonna Addolorata per oggi, 2 Aprile 2021: Rubrica dedicata alla Madonna di… - SILVIALUCISANO : Messaggio alla veggente Mirjana del 18 marzo 2021 - Medjugorje - CiaoKarol : Medjugorje. Messaggi e Preghiera alla Sposa dello Spirito Santo per oggi, 1 Aprile 2021: La rubrica dedicata alla M… - RobertoFiem : - ilViandante : #Medjugorje, messaggio del 25 Marzo 2021: 'Figlioli, chi prega non ha paura del futuro e non perde la speranza.'… -