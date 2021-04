Lutto per Simone Rugiati, è morto il padre Curzio: stroncato a 70 anni da una lunga malattia (Di giovedì 1 aprile 2021) Lutto per Simone Rugiati. È morto il padre Curcio, venuto a mancare all’età di 70 anni dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato lo stesso chef, volto noto della tv, che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto completamente nera con due mani giunte in preghiera come didascalia. Curcio Rugiati era ricoverato all’ospedale di Empoli quando le sue condizioni di salute si sono aggravate: solo qualche settimana fa, Simone aveva pubblicato sui social uno scatto insieme al padre e al loro cane Leo, scherzando. “Ritratto di famiglia con un Leo provato dalle mie attenzioni”, aveva scritto. Originario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, il signor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)per. ÈilCurcio, venuto a mancare all’età di 70dopo una. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato lo stesso chef, volto noto della tv, che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto completamente nera con due mani giunte in preghiera come didascalia. Curcioera ricoverato all’ospedale di Empoli quando le sue condizioni di salute si sono aggravate: solo qualche settimana fa,aveva pubblicato sui social uno scatto insieme ale al loro cane Leo, scherzando. “Ritratto di famiglia con un Leo provato dalle mie attenzioni”, aveva scritto. Originario di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, il signor ...

