Advertising

TV7Benevento : Autismo: stasera facciata Montecitorio in blu per Giornata consapevolezza... - babskin : - News_24it : Dopo il giallo dell’endometriosi, ecco il blu dell’autismo. Da stasera al 4 aprile il Castello, la fontana di Piazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Autismo stasera

LiberoQuotidiano.it

Ma che non mi faccia stare qui,, a scrivere di quella mattina. Negli ultimi giorni sentiamo ... Con l'arrivo del 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull', unitevi a noi. ......da Amadeus E' stato Giovanni Scifoni l'ospite di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti di,... che verranno devoluti ad un'associazione che si occupa di. E approfittando della sua ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Palazzo Montecitorio in blu per la notte del primo aprile: in occasione della quattordicesima Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, la facciata della Camera ...La facciata della Camera sarà illuminata dalle ore 21 fino alle prime luci dell'alba, come accade da diversi anni, per dare rilievo alla celebrazione istituita nel 2007 dall'Onu ...