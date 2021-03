Avete visto dove vive Eros Ramazzotti? La casa di Milano è un concentrato di modernità (Di lunedì 29 marzo 2021) Alcune foto scattate dall’artista mostrano la nuova bellissima casa comprata a Milano. Eros sembra felice e ringiovanito! Un Eros Ramazzotti felice e ringiovanito! Questo è ciò che si vede nelle foto postate dal cantante che mostrano la bellissima e nuovissima casa comprata dall’artista. Eros è un’artista con una carriera lunga alle spalle e con tanti successi, vincendo anche un Festival di Sanremo con il famosissimo brano “Adesso tu”. Dopo la fine della relazione con Marica Pellegrini, di 25 anni più giovane di lui, Eros ora cerca una nuova vita. La fine del matrimonio Eppure Marica sembrava alquanto contrariata già da tempo per i comportamenti del cantante, come aveva già dichiarato in una intervista: “Quando ti innamori di un uomo ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 marzo 2021) Alcune foto scattate dall’artista mostrano la nuova bellissimacomprata asembra felice e ringiovanito! Unfelice e ringiovanito! Questo è ciò che si vede nelle foto postate dal cantante che mostrano la bellissima e nuovissimacomprata dall’artista.è un’artista con una carriera lunga alle spalle e con tanti successi, vincendo anche un Festival di Sanremo con il famosissimo brano “Adesso tu”. Dopo la fine della relazione con Marica Pellegrini, di 25 anni più giovane di lui,ora cerca una nuova vita. La fine del matrimonio Eppure Marica sembrava alquanto contrariata già da tempo per i comportamenti del cantante, come aveva già dichiarato in una intervista: “Quando ti innamori di un uomo ...

