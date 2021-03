Halle Berry risponde a Rob Lederman sui commenti razzisti

(Di sabato 27 marzo 2021)ha risposto aidel co-conduttore dello spettacolo Morning Bull e 97 Rock DJ Rob, che all’inizio di questa settimana ha confrontato le sue preferenze per il brindisi con i toni della pelle delle donne nere. Cosa ha detto Rob? Durante un episodio del programma radiofonico di Rich Gaenzler,ha fatto riferimento a, Gayle King e Serena Williams. “Potrei finire nei guai per questo”, ha detto nel programma. “Non andrò mai al livello di Serena Williams. Ma sono molto a mio agio, sono molto a mio agio … un livello di. Ho bisogno di un po ‘di mulatto ancora in arrivo”. In seguito ha detto: “Gayle King non è nemmeno al mio livello di tostapane”. La risposta di ...

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Halle Berry: dimezzato l’assegno di mantenimento per l’ex - suninhereyess : @giulialovesjdm sii, comunque Halle Berry è stupenda - FilmNewsItaly : Halle Berry: dimezzato l’assegno di mantenimento per l’ex - Screenweek : #OurManfromJersey #HalleBerry affianca #MarkWahlberg nel film @NetflixIT Uno '007 della classe operaia' scritto da… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #HalleBerry affiancherà #MarkWahlberg nel nuovo film di spionaggio targato #Netflix #OurManFromJersey, definito “una sort… -

La star dovr versare all ex Gabriel Aubry la somma mensile di 8mila dollari (6mila euro circa).si prende una rivincita nei confronti dell ex Gabriel ...Our Man from New Jersey è il titolo della nuova produzione targata Netflix , nel cast anche, classe 1966 , stando a quanto riportato da Variety ., il nuovo film approfondimentolancia un'app per l'allenamento Il magazine ha annunciato l'arrivo di una ...Halle Berry si prende una rivincita nei confronti dell’ex Gabriel Aubry. Dopo una lunga battaglia legale, all’attrice era stato imposto di versare nelle casse del modello un assegno mensile da 16mila ...Our Man from New Jersey è il titolo della nuova produzione targata Netflix, nel cast anche Halle Berry, classe 1966, stando a quanto riportato da Variety. Il magazine ha annunciato l’arrivo di una del ...