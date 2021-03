Guia Soncini contro gli offesi permanenti e le vittime di professione (Di sabato 27 marzo 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Nell’estate 2019 ci siamo offesi con tal Clarissa Marchese, chiunque ella sia (un’ex Miss Italia), perché, a quelle che su Instagram le criticavano l’abito da sposa, aveva risposto “vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da un euro e mezzo che vi sentite Anna Wintour”. Nell’estate 2020 ci siamo offesi (in quanto passanti antirazzisti, anticlassisti, antisenso del tono) con Cesare Cremonini, che in un programma televisivo aveva detto che la sua domestica era moldava ma lui le aveva imposto il nome di Emilia in omaggio alla propria terra. Nell’autunno 2018 ci siamo offesi (in quanto animalisti, in quanto passanti) con Antonella Clerici, che nel rifacimento di Portobello teneva un pappagallo legato al ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 marzo 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Nell’estate 2019 ci siamocon tal Clarissa Marchese, chiunque ella sia (un’ex Miss Italia), perché, a quelle che su Instagram le criticavano l’abito da sposa, aveva risposto “vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da un euro e mezzo che vi sentite Anna Wintour”. Nell’estate 2020 ci siamo(in quanto passanti antirazzisti, anticlassisti, antisenso del tono) con Cesare Cremonini, che in un programma televisivo aveva detto che la sua domestica era moldava ma lui le aveva imposto il nome di Emilia in omaggio alla propria terra. Nell’autunno 2018 ci siamo(in quanto animalisti, in quanto passanti) con Antonella Clerici, che nel rifacimento di Portobello teneva un pappagallo legato al ...

